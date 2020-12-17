Венедиктов: Никакой украинский президент не согласится на передачу Крыма России и на то, чтобы Донбасс был оторван

Венедиктов считает, что будущий президент Украины будет проводить такую же политику в отношении Донбасса и Крыма, как и его предшественники Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что никакой украинский президент не согласится на передачу Крыма России и на то, чтобы Донбасс был оторван от Украины.

"Приход [на пост президента Украины Владимира] Зеленского и "Слуги народа" не поменял региональную повестку дня, на земле, для местных элит и местных властей. Поэтому ничего нового я не ожидаю. Ну перевыборы, ну роспуск – ну хорошо. Это нормальный демократический процесс. Такой же, как идет в других демократических странах Восточной Европы. Ну бывает. Поэтому я думаю, и я говорил это своим собутыльникам, что никакой украинский президент не согласится на передачу Крыма России и на то, чтобы Донбасс был оторван. Никакой. Не важно, кто он", – подчеркнул Венедиктов.

По его мнению, любой президент Украины будет действовать в интересах своей страны, а не России.

"[Украинский президент] никогда не согласится и будет проводить такую же политику, с нюансами, которую проводил [пятый президент Украины Петр] Порошенко, которую проводил Зеленский. Более того, я хочу сказать: когда Порошенко избрался президентом и был разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным, это лето 2014-го, он сказал: "О, как хорошо... Петр Алексеевич – мы знакомы, он вменяемый, нормальный". И чего? "Вменяемый, нормальный", но он президент Украины. Это то же самое, что у нас было с Грузией. Было уже – сколько? – шесть грузинских президентов (действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили – пятая на этом посту. – "ГОРДОН"), и все по-своему действовали в интересах своей страны, а не России. Пример очень простой. И Украина – то же самое", – резюмировал Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕО