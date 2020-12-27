Боевики открыли огонь возле Березового – штаб ООС

26 декабря боевики открывал огонь на Донбассе один раз, 27-го – наблюдается тишина, сообщает штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 26 декабря, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии разграничения наблюдается тишина.