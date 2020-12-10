Замсекретаря СНБО – Зеленскому: Господин президент, ваше окружение создало информационную капсулу

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что не может попасть на прием к президенту Владимиру Зеленскому, так как помощники главы государства блокируют его визит.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос публично просит президента Украины Владимира Зеленского о встрече.

"Господин президент. К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками? Вряд ли. Они больше дискредитируют вас и делают заложником", – написал он в Facebook 8 декабря.

Кривонос заявил, что 31 августа Зеленский пообещал ему встречу, на которой состоится обсуждение законопроекта "О территориальной обороне Украины".

"Проект закона готов. Ваши помощники, делают все, чтобы встреча со мной не состоялась и намеренно затягивают процесс создания ТРО. Почему это? Боятся? Люди, которые блокируют донесения истинного положения вещей в секторе безопасности и обороны, различными способами создания мощной системы защиты родной земли – кто они? Как их назвать? На кого они работают? Они, как древоточец, точат украинский дуб", – добавил замсекретаря СНБО.

Действующий закон о территориальной обороне в Украине устарел, рассказывал "Укринформу" военный эксперт Михаил Самусь.

В блоге для "Украинской правды" Кривонос писал 5 декабря, что в случае принятия предлагаемого им законопроекта силы территориальной обороны будут заниматься не только военными действиями, но и борьбой с пожарами, с коронавирусом, техногенными катастрофами.

"Это должна быть система безопасности, при которой можно быстро начать мероприятия в любом районе, который страдает от любой проблемы, не только военного характера. Согласно законопроекту, мы предлагаем ввести должность заместителя председателя облгосадминистрации исключительно по теробороне, которого назначают на пять лет. Именно он, а не военные, будет руководить процессом как начальник штаба теробороны области", – объяснял Кривонос.