Кривонос заявил, что россияне психовали после пролета американских конвертопланов над Украиной

Военные учения "Объединенные усилия 2020", в которых приняли участие американские конвертопланы Osprey, стали сигналом о том, что Украина не останется один на один с врагом. Об этом заявил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Участие американских конвертопланов CV-22B Osprey в военных учениях "Объединенные усилия 2020", которые прошли в Украине, обоснованно вызвало истерику российской пропаганды, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор Сергей Кривонос. Об этом он сказал в интервью "Фактам".

"Мы никого не злим. Просто четко показываем, что у нас есть надежные и сильные партнеры, которые нам всегда помогут. Почему россияне так психуют? Потому что боевой радиус этого самолета – 700 километров, практическая дальность полета без дозаправки – 2200 километров. Это реально серьезно напрягает наших агрессивных соседей", – заявил Кривонос.

Он напомнил, что конвертопланы предназначены для десантных и специальных операций на любых территориях. Они впервые были задействованы в учениях украинских Сил специальных операций.

"Совместные действия и десантирование с использованием Osprey стали для меня большим удовольствием. Ведь мы показали американским коллегам возможности подразделений ССО", – отметил генерал-майор.

Итоги учений "Объединенные усилия 2020" он оценил оптимистично.

"Конечно, с первого раза не все, может, прошло идеально. Тем не менее представители НАТО говорят, что с их точки зрения, сделан большой практический шаг для дальнейшего взаимодействия. Мы же считаем, что получили огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне. И – главное! – сигнал о том, что не останемся один на один с врагом", – подчеркнул Кривонос.

23 сентября над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Osprey военно-воздушных сил США. Американские самолеты также могли наблюдать жители Черкасс, Херсона, Запорожья, Днепра и Полтавы.