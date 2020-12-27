Саакашвили считает, что Кривоноса необходимо уволить за насмешки над Зеленским

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос пытался доказать, что президент Украины Владимир Зеленский "полностью некомпетентен".

Саакашвили: Кривонос – не политолог, не обозреватель, не отставник, который записался в эксперты Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 27 декабря на своей странице в Facebook заявил, что заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса необходимо уволить за критику президента Украины Владимира Зеленского.

"Генерал Кривонос – не политолог, не обозреватель, не отставник, который записался в эксперты, он действующий заместитель председателя СНБО. Функция этого должностного лица – готовить президента к упомянутым ситуациям, давать ему различные альтернативные варианты, как на них реагировать, координировать действия Министерства обороны и других силовых структур. Но никак не отпускать насмешки из прессы, пытаясь доказать, что Зеленский полностью некомпетентен, а вот он, генерал Кривонос, в отличие от президента, очень компетентный", – заявил Саакашвили.

Он поинтересовался, стремясь показать президента некомпетентным, подготовил ли Кривонос предложения, как уберечь Украину от полномасштабного вторжения.

"Я бы такого заместителя главы СНБО немедленно уволил. Потому что его этот сегодняшний выпад говорит не о профессионализме, а, наоборот, о полном отсутствии профессиональной этики и о том, что этот орган или значительная его часть крайне неэффективны", – отметил он.

По мнению Саакашвили, СНБО нужно реорганизовать и готовить "настоящие планы, рассчитанные на различные сценарии, а не шутки" в соцсетях и СМИ.

В интервью "Фокусу", опубликованном 25 декабря, Зеленский, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны оккупированного Крыма, сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

Его слова раскритиковал Кривонос.

"2014 год показал, что огромное количество [граждан] шло [воевать], но еще большее количество убегало от мобилизации. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", – сказал он.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".