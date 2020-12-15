"Мы слабее, чем медведь". Кривонос оценил шансы Зеленского договориться с Путиным

По мнению заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит воспринимать себя, в первую очередь, как Верховного главнокомандующего в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Кривонос: Нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии Фото: Сергій Кривонос / Facebook

У президента Украины Владимира Зеленского, "возможно, есть амбиции" закончить войну на Донбассе, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Информационно так подается. Закончить войну есть желание. Насколько они хотят это сделать – это другой вопрос. И вопрос, какой ценой", – заявил он в интервью "Обозревателю", опубликованном 15 декабря.

По мнению Кривоноса, у Зеленского в этом плане есть проблема "в восприятии себя как президента".

"Я бы поменял точку зрения. Воспринимай себя не как президента, а как Верховного главнокомандующего. И воспринимай того, с кем ты хочешь договориться, не как президента, а как верховного главнокомандующего. У нас идет война. Один президент командует одной армией, другой – командует другой. [Президент России ] Путин командует российской армией", – отметил Кривонос.

Он считает, что Путин никогда не пойдет на уступки, "потому что чувствует себя сильным".

"Поэтому надо строить политику не с позиции "давайте договоримся", а с позиции "давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать". А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест –- зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии", – добавил он.

Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки", в котором, кроме Зеленского и Путина приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В итоговом коммюнике саммита указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.