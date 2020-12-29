В Конституционном Суде заявили, что решение об увольнении судьи принимается исключительно КСУ

Президент Украины может отстранять от должности тех, кого назначает, но решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины может принимать только сам суд на специальном пленарном заседании. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого в КС заявили, что такое решение принимается исключительно самим судом на специальном пленарном заседании.

Президент может отстранять от должности тех, кого назначает, но решение об увольнении судьи КСУ может принимать только суд на специальном пленарном заседании, говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным ч. 2 ст. 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины", – отметили в пресс-службе.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном Суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – прокомментировали в суде.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.