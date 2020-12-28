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Представитель Зеленского в КСУ считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого

По словам представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федора Вениславского, в Уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет Офису генпрокурора возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же. Это, по мнению Вениславского, позволяет президенту отстранить главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

Зеленский имеет полномочия отстранить Тупицкого, заявил его представитель в КСУ
Зеленский имеет полномочия отстранить Тупицкого, заявил его представитель в КСУ
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Офис генерального прокурора имеет право ходатайствовать перед президентом Владимиром Зеленским об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии LIGA.net 28 декабря.

По его словам, в Уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет Офису генпрокурора возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.

"Я думаю, что все будет в рамках УПК и полномочия соответствующие есть у Офиса генерального прокурора", – сказал он.

Вениславский заявил, что президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины и в случае ходатайства об отстранении Тупицкого президент будет вправе принять такое решение.

"Президент имеет такие полномочия", – добавил он.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий гпроинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому  по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. 

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном Суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – прокомментировали в суде.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан, поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: конституция, Конституционный Суд, Уголовный процессуальный кодекс, Федор Вениславский, Александр Тупицкий
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