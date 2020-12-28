Отстранить судью КСУ от должности и не нарушить закон сегодня невозможно – эксперт по конституционному праву Кириченко

Порядок отстранения судей Конституционного Суда Украины не прописан, поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генерального прокурора (ОГП) и отстранить председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности на два месяца. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщила эксперт Центра политико-правовых реформ по конституционному праву Юлия Кириченко.

"В процессуальном кодексе Украины записано, что лица, назначенные президентом, в порядке, определенном законом, могут быть отстранены от занимаемых должностей. Есть определенные должности, на которые назначает президент, и порядок снятия с этих должностей. Однако в профильном законе "О Конституционном Суде Украины" нет порядка отстранения судей. Следовательно, я не вижу возможности для президента удовлетворить запрос ОГП [на отстранение Тупицкого]. Думаю, что в прокуратуре об этом знают. Но, ссылаясь на норму, что в целом отстранение возможно, надеются на некий результат. Не знаю, какой может быть выход из данной ситуации. Разве что парламент установит такой порядок в законе "О Конституционном Суде Украины". Но опять-таки возникает вопрос, а можно ли это делать на уровне закона", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что и сам КСУ не может принять решение об отстранении Тупицкого.

"Предусматривается, что если есть уголовная ответственность, то это несовместимо со статусом судьи и тогда такой человек теряет статус судьи. Если в действиях судьи усматриваются дисциплинарные нарушения, как это было с предыдущим главой КСУ Станиславом Шевчуком, то сам КСУ может поднять этот вопрос. У него есть этическая комиссия, где рассматривается ситуация и есть возможность принять решение и уволить судью с должности. Но отстранить никто не может. Сам судья может, например, при конфликте интересов не участвовать в рассмотрении дела. Я не исключаю, что президент все же выпустит какой-то указ, но тогда сразу возникнет вопрос его конституционности. Не нарушить закон и отстранить судью КСУ на сегодня невозможно", – резюмировала Кириченко.

28 декабря пресс-служба ОГП направила по почте сообщение о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с тем, что тот не явился к прокурору на следственные действия. Кроме того, Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

Глава КСУ должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил. Также "Схемы" заявляли, что Тупицкий в 2006–2010 годах принимал теневое участие в приватизации завода в Донецкой области бизнесменом Владиславом Дрегером.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Рада пока его не рассматривала.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Зеленский считает, что Тупицкий "не может быть председателем КСУ". По мнению президента, перезагрузка суда должна начаться с его председателя.