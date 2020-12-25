Опять какие-то пленки. Опять Тупицкий. На этот раз подозрение.

Не даю юридических оценок или прогнозов в связи с возможным вручением подозрения председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому.

Однако хочу вспомнить о доверии и о достоинстве.

Не может человек быть главой КСУ без доверия общества. Не имеет Тупицкий доверия общества, независимо от подробностей подозрения и результатов расследования. Иногда человек должен уйти, так сказать, "в связи с утратой доверия".

Теперь о достоинстве. Не надо цепляться за кресло. Надо иметь политическое достоинство и уходить, независимо от юридических подробностей, потому что нет общественного доверия.

Нам, украинским политикам, надо привыкать работать так, чтобы иметь доверие и иметь достоинство уйти, когда доверия нет.

Источник: Ірина Верещук / Facebook