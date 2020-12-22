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Глава КСУ Тупицкий принимал теневое участие в приватизации завода на Донбассе – "Схемы"

Журналисты программы "Схемы" получили записи, из которых можно сделать вывод, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий помог донецкому бизнесмену Владиславу Дрегеру приватизировать завод, а также получил его долю.

 
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На момент записей, опубликованных СМИ, Тупицкий был замглавы КСУ
На момент записей, опубликованных СМИ, Тупицкий был замглавы КСУ
Фото: ccu.gov.ua

Председатель Конституционного Cуда Украины Александр Тупицкий в 2006–2010 годах принимал теневое участие в приватизации завода в Донецкой области бизнесменом Владиславом Дрегером. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший").

В руки журналистов попали записи разговоров Тупицкого, сделанные в 2008 году правоохранителями в рамках расследования в отношении другого судьи – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий на момент был замглавы КСУ.

На пленках зафиксирована встреча Тупицкого и Дрегера. Последний на тот момент сотрудничал со следствием, именно он и записал разговор. На встрече Тупицкий пытался отговорить Дрегера от дачи показаний правоохранителям по поводу предприятия, в завладении которым подозревается Татьков.

Речь идет о Зуевском энергомеханическом заводе, который находится возле Донецка в городе Зугрэс. До 2006 года он принадлежал трудовому коллективу и имел форму собственности "коллективное предприятие". Однако вскоре начался длительный процесс передела активов завода и его переоформления в подконтрольное бизнесмену Дрегеру частное предприятие.

Весь этот процесс сопровождалось судебными спорами, решением которых занимались хозяйственные суды Донецкой области, один из которых и возглавлял Татьков. Бизнесмен Дрегер не имел личных контактов с ним, но знал другого местного судью – тогдашнего председателя Куйбышевского районного суда Донецка Александра Тупицкого. Именно Тупицкий и познакомил Дрегера с Татьковым. Точно неизвестно, какое именно содействие Татьков пообещал бизнесмену, но в итоге Дрегер таки приватизировал завод, а судья стал его совладельцем.

Журналисты считают, что Тупицкий тоже мог получить долю этого завода. Такой вывод они сделали на основании того, что в структуре собственности завода с 2009 года появляется фирма "Интеграл Инвест", мажоритарным владельцем которой указан близкий к семье Татькова юрист, а миноритарным владельцем – Борис Румак, которому Тупицкий в тот период выдавал доверенность на управление своим авто на три года. Румака журналисты называют доверенным лицом Тупицкого.

Однако с избранием Виктора Януковича президентом у Дрегера возникли такие проблемы, которые его судьи-партнеры уже не могли решить. Тогда против бизнесмена возбудили уголовные дела, в частности о мошенничестве с отчуждением имущества завода. Поэтому Татьков предложил бизнесмену временно оформить весь завод на фирму близкого юриста Яицкова.

Дрегера задержали, он просидел в СИЗО почти три года. Освободили его только после Революции достоинства в 2014 году. За это время активы завода так и остались под контролем юриста Татькова и доверенного лица Тупицкого. В итоге бизнесмен решил свидетельствовать против Татькова. Узнав об этом, Тупицкий пригласил его на встречу, чтобы отговорить от этой идеи.

Тупицкий во время разговора начал предостерегать бизнесмена о последствиях: "Я просто пришел на опережение этой ситуации – что этой х...йней заниматься не стоит. Если она у кого-то где-то и проскочила в мыслях, то ею заниматься не стоит. Хотя бы в отношении меня лично не стоит, потому что она ничем не закончится".

Более того, Тупицкий заявил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьей Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах.

"Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чая и пообщаться... Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах – наверное, я бы не отказался", – говорит на записи якобы Тупицкий.

На пленках якобы судья КСУ также рассказывал и о своем карьерном пути, в частности о периоде, когда он возглавлял Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на подсосе. Потому что Днепропетровск – там только такие реестры. И х...р копейку кто дает. Все идет вверх и уже сверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией", – вспоминает Тупицкий.

В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный Суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то, нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову генерального [генпрокурора] и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

В отношении судьи журналисты уже публиковали другое расследование. По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

Теги: Донецкая область, приватизация, расследование, журналисты, КСУ, Схемы, Александр Тупицкий
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