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Зеленский о решениях КСУ: Мы знали, что после НАПК будут законы о рынке земли, языке и банках. Все это – большая операция

На сегодня ни одна из реформ из-за решений Конституционного Суда не отменена, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться
Зеленский: Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря, рассказал о разговоре с главой Конституционного Суда Александром Тупицким.

"Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КСУ тоже очень хотел со мной познакомиться. До всех событий он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они – государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?" – спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КСУ отменил эту реформу. Тогда я ему сказал, что влиять на них не могу: делайте, что хотите. "Но если вы меня спрашиваете о государственной позиции, – я говорю. – Земельный, банковский, языковой вопросы прошу не затрагивать, чтобы не раскалывать общество", – сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", – сказал президент.

После этого, по его словам, КСУ поставил под сомнение, может ли президент назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

"После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует. Далее было мое, как я считаю, жесткое решение, которое полностью остановило возможные намерения КСУ отменить те или иные законы. Я обратился в Верховную Раду по поводу наработки законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны (этот законопроект предлагал уволить всех судей КСУ. – "ГОРДОН"), но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы", – сказал президент.

По его словам, процесс удалось остановить.

"На сегодня ни одна из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное", – подчеркнул он.

Зеленский считает, что Тупицкий должен быть уволен.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Рада пока его не рассматривала.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества".

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конституционный Суд, украинский язык, Владимир Зеленский, КСУ, НАБУ, электронное декларирование, Александр Тупицкий, рынок земли
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