ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора просит Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого от должности судьи

Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи на два месяца. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и заведомо неправдивых показаниях свидетеля, сообщили в Офисе генпрокурора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тупицкому сегодня почтой отправили подозрение
Тупицкому сегодня почтой отправили подозрение
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Офис генерального прокурора Украины направил по почте сообщение о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в связи с тем, что тот не явился сегодня к прокурору на следственные действия. Об этом пресс-служба ОГП проинформировала агентство "Интерфакс-Украина"

"[Тупицкий] сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", – сообщили в ведомстве. 

В Офисе генпрокурора пояснили, что со времени отправки уведомления о подозрении Тупицкий считается подозреваемым в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). 

Кроме того, Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

Глава КСУ должен был явиться в Офис генпрокурора сегодня. Его вызывали для вручения подозрения. 

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил. Также "Схемы" заявляли, что Тупицкий в 2006–2010 годах принимал теневое участие в приватизации завода в Донецкой области бизнесменом Владиславом Дрегером.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Рада пока его не рассматривала.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества". Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Зеленский считает, что Тупицкий "не может быть председателем КС". По мнению президента, перезагрузка суда должна начаться с его председателя. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Тупицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Кудри еще те". Яма показал, как выглядел с волосами
"Кудри еще те". Яма показал, как выглядел с волосами
Заразившийся коронавирусом Грачевский обнародовал фото из больницы
Заразившийся коронавирусом Грачевский обнародовал фото из больницы
"Какие все яркие!". Горбунов и Осадчая с сыном прогулялись по Киеву
"Какие все яркие!". Горбунов и Осадчая с сыном прогулялись по Киеву
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими". Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео
"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими". Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео
"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым". Джамала подвела личные итоги уходящего года
"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым". Джамала подвела личные итоги уходящего года
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS