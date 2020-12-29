Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности судьи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи "ради восстановления справедливости" и решения конституционного кризиса в стране.

Зеленский (второй справа) отстранил Тупицкого от должности на два месяца Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи на два месяца.

Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины проинформировала пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Как сказано в релизе, решение об отстранении приняли по ходатайству Офиса генпрокурора.

"Никаких предостережений о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном Суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – прокомментировали в суде.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.