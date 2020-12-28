ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офис Генпрокурора попросил отстранить Тупицкого, избрание меры пресечения Татарову отложили. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 28 декабря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тупицкий не явился в Офис генпрокурора
Тупицкий не явился в Офис генпрокурора
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Ходатайство об отстранении Тупицкого

28 декабря глава Конституционного Суда Украины должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Тупицкий гпроинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки, заявили в ведомствею Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому  по почте. Кроме того, офис направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. 

Избрание меры пресечения Татарову не состоялось

Высший антикоррупционный суд на заседании 28 декабря решил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Судья сказал, что ВАКС сегодня получил сообщение от прокурора, который согласовывал избрание меры пресечения, об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу. В связи с этим, как заявил судья, новой группе прокуроров не смогли сообщить о времени проведении заседания.

В Украине снова будет Минагрополитики

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря дал старт восстановлению Министерства аграрной политики, которое было упразднено в 2019 году. 

В Германии завершили строительство участка "Северного потока – 2"

Работы по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены. По данным СМИ, в середине января начнется укладка труб в водах Дании.

Новый руководитель фракции "Голос"

Народный депутат Ярослав Железняк возглавил фракцию партии "Голос" в Верховной Раде. Нардеп Сергей Рахманин объяснил свое решение уйти с поста главы фракции необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конституционный Суд, Олег Татаров, Сергей Рахманин, Министерство аграрной политики, КСУ, Северный поток – 2, партия Голос, Александр Тупицкий, ВАКС, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS