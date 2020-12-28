Офис Генпрокурора попросил отстранить Тупицкого, избрание меры пресечения Татарову отложили. Главное за день

Ходатайство об отстранении Тупицкого

28 декабря глава Конституционного Суда Украины должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Тупицкий гпроинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки, заявили в ведомствею Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, офис направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

Избрание меры пресечения Татарову не состоялось

Высший антикоррупционный суд на заседании 28 декабря решил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Судья сказал, что ВАКС сегодня получил сообщение от прокурора, который согласовывал избрание меры пресечения, об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу. В связи с этим, как заявил судья, новой группе прокуроров не смогли сообщить о времени проведении заседания.

В Украине снова будет Минагрополитики

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря дал старт восстановлению Министерства аграрной политики, которое было упразднено в 2019 году.

В Германии завершили строительство участка "Северного потока – 2"

Работы по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены. По данным СМИ, в середине января начнется укладка труб в водах Дании.

Новый руководитель фракции "Голос"

Народный депутат Ярослав Железняк возглавил фракцию партии "Голос" в Верховной Раде. Нардеп Сергей Рахманин объяснил свое решение уйти с поста главы фракции необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.