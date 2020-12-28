ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову из-за неявки прокуроров

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову Высший антикоррупционный суд продолжит 30 декабря.

Высший антикоррупционный суд на заседании 28 декабря решил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, трансляция велась на канале ВАКС в YouTube.

Судья во время заседания сказал, что суд сегодня получил сообщение от прокурора, который согласовывал избрание меры пресечения, об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу.

По его словам, в связи с этим новой группе прокуроров не смогли сообщить о времени проведении заседания.

Поскольку участие прокурора при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, ВАКС отложил заседание. Рассмотрение ходатайства продолжат 30 декабря в 10.00.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась). 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Офис генпрокурора передал в Службу безопасности. Венедиктова говорила, что непричастна к этому.

ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Татарову 24 декабря (прокуратура просит о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн). ВАКС в итоге перенес заседание "из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров".