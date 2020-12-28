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ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову из-за неявки прокуроров

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову Высший антикоррупционный суд продолжит 30 декабря.

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Ходатайство об избрании меры пресечения для Татарова рассматривает ВАКС
Ходатайство об избрании меры пресечения для Татарова рассматривает ВАКС
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд на заседании 28 декабря решил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, трансляция велась на канале ВАКС в YouTube.

Судья во время заседания сказал, что суд сегодня получил сообщение от прокурора, который согласовывал избрание меры пресечения, об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу.

По его словам, в связи с этим новой группе прокуроров не смогли сообщить о времени проведении заседания.

Поскольку участие прокурора при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, ВАКС отложил заседание. Рассмотрение ходатайства продолжат 30 декабря в 10.00.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась). 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Офис генпрокурора передал в Службу безопасности. Венедиктова говорила, что непричастна к этому.

ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Татарову 24 декабря (прокуратура просит о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн). ВАКС в итоге перенес заседание "из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, Олег Татаров, НАБУ, суд, заседание, ВАКС, прокурор
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