ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский подписал законы о госбюджете и работе НАПК, в ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 25 декабря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В условиях пандемии коронавируса жить придется еще год, считают в ВОЗ
В условиях пандемии коронавируса жить придется еще год, считают в ВОЗ
Фото: ЕРА

Зеленский подписал два важных закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции". Закон устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года

Следом за этим пресс-служба главы государства сообщила о подписании Зеленским закона о госбюджете на 2021 год. В релизе Офиса президента сказано, что в законе предусмотрены расходы госбюджета на уровне 1,320 трлн грн, доходы – в объеме 1,084 трлн грн. Однако Министерство финансов и Верховная Рада давали другие данные после принятия парламентом закона.

"Мантра Лукашенко" и МИД Украины

Александр Лукашенко заявил о задержании "террористической группы" бывшего политзаключенного Николая Автуховича. Он утверждал, что "террористы" везли "тоннами оружие через Украину" и "все их каналы" вскрыли белорусские спецслужбы.

Украина такие заявления категорически отвергает. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал слова Лукашенко инсинуацией и подчеркнул: "Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси". 

Китай готов поставлять Украине вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Китай согласился поставлять Украине вакцину от коронавирусной инфекции. Министр не уточнил, о каком препарате идет речь. В Китае разрабатывают несколько препаратов, по данным минздрава Турции, вакцина компании Sinovac показала 91,25% эффективности в ходе исследований.

"Мы только на середине пути"

Всемирная организация здравоохранения оценивает, что пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться еще не менее года"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", – заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

НАБУ расследует возможное вмешательство Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро Украины после смены генеральным прокурором Ириной Венедиктовой состава группы процессуальных руководителей в уголовном производстве, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, открыло уголовное производство, рассказал и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, расследование ведут по факту вмешательства в работу правоохранительных органов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Олег Татаров, ВОЗ, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАБУ, Максим Грищук, Минздрав, инфекция, уголовное производство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Полякова показала семейное фото
Полякова показала семейное фото
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS