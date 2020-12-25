Зеленский подписал законы о госбюджете и работе НАПК, в ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии. Главное за день

В условиях пандемии коронавируса жить придется еще год, считают в ВОЗ Фото: ЕРА

Зеленский подписал два важных закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции". Закон устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

Следом за этим пресс-служба главы государства сообщила о подписании Зеленским закона о госбюджете на 2021 год. В релизе Офиса президента сказано, что в законе предусмотрены расходы госбюджета на уровне 1,320 трлн грн, доходы – в объеме 1,084 трлн грн. Однако Министерство финансов и Верховная Рада давали другие данные после принятия парламентом закона.

"Мантра Лукашенко" и МИД Украины

Александр Лукашенко заявил о задержании "террористической группы" бывшего политзаключенного Николая Автуховича. Он утверждал, что "террористы" везли "тоннами оружие через Украину" и "все их каналы" вскрыли белорусские спецслужбы.

Украина такие заявления категорически отвергает. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал слова Лукашенко инсинуацией и подчеркнул: "Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси".

Китай готов поставлять Украине вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Китай согласился поставлять Украине вакцину от коронавирусной инфекции. Министр не уточнил, о каком препарате идет речь. В Китае разрабатывают несколько препаратов, по данным минздрава Турции, вакцина компании Sinovac показала 91,25% эффективности в ходе исследований.

"Мы только на середине пути"

Всемирная организация здравоохранения оценивает, что пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться еще не менее года. "Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", – заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

НАБУ расследует возможное вмешательство Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро Украины после смены генеральным прокурором Ириной Венедиктовой состава группы процессуальных руководителей в уголовном производстве, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, открыло уголовное производство, рассказал и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, расследование ведут по факту вмешательства в работу правоохранительных органов.