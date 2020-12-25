Китай готов поставлять Украине вакцину от COVID-19 – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не уточнил, какую китайскую вакцину надеется получить Украина.

Кулеба сообщил о переговорах с Китаем о поставках вакцины от COVID-19 Фото: mfa.gov.ua

Украина ведет переговоры с Китаем о поставках вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"[Китай] готов поставлять [вакцину]. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-производителя", – цитирует Кулебу "Радіо Свобода".

О поставках какой вакцины идет речь, министр не уточнил.

Кулеба отметил, что Украина рассчитывает получить вакцины от COVID-19 тремя путями.

"Первое. Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX. Второе. Некоторые страны зарезервировали и закупили такое количество вакцин, которое позволяет им три или четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам излишек. Третье. Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию – производителя вакцины, они говорят: "Мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", – рассказал глава МИД.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Такого объема хватит для вакцинации 4 млн человек (прививка вводится двумя дозами). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. По его словам, в течение 2021–2022 годов вакцинировать от коронавируса планируют как минимум половину населения Украины.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Госбюджет на 2021 год предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию. По словам Степанова, нужно было выделить 15,1 млрд грн, почти в шесть раз больше.