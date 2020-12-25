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Зеленский хочет, чтобы первые 100–200 тыс. доз вакцины от коронавируса Украина получила в январе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вакцинироваться против коронавируса платной вакциной.

Украина получит бесплатную вакцину в рамках механизма COVAX
Украина получит бесплатную вакцину в рамках механизма COVAX
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы первую вакцину против коронавируса Украина получила в январе-феврале. Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", которое было опубликовано 25 декабря.

"Я поставил [министру здравоохранения Максиму Степанову] задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале. На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100–200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – сказал президент.

Он отметил, что сам намерен вакцинироваться платно. Зеленский выступил за возможность платной вакцинации для тех, кто может себе это позволить.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимание на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", – сказал глава государства.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинировать от коронавируса планируют как минимум половину населения Украины за 2021–2022 годы. Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Такого объема хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Госбюджет на 2021 год предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию. По словам Степанова, нужно было выделить 15,1 млрд грн, почти в шесть раз больше.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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