Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАПК

Закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции, сообщили в Офисе президента.

Закон, который подписал Зеленский, еще не вступил в силу Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", сообщила 25 декабря пресс-служба главы государства.

Соответствующий законопроект №4470 Верховная Рада приняла в целом 15 декабря. В карточке документа пока не отображено, что закон с подписью главы государства вернули в парламент (сегодня в Украине государственный выходной). Он вступит в силу после опубликования.

Как сказано в релизе ОПУ, закон устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года. Тогда КСУ отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

"Закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и, вместе с тем, позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции", – сообщили в Офисе президента.

Кроме того, в релизе сказано, что законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.