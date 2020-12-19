"Все може відбуватися швидко і бистро". Зеленский поблагодарил Раду за возобновление полномочий НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сможет проверять декларации в том числе и судей Конституционного Суда, отметил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент за восстановление полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного в Facebook 18 декабря.

"Хочу поблагодарить депутатов "Слуги народа" и других партий. Кроме бюджета, на этой неделе принят ряд важных законов. В частности, вернули полномочия НАПК. Как бы ни старался один очень известный суд, НАПК сможет проверять декларации, в том числе судей и судей Конституционного Суда, а соответственно, ответственности за ложь и за незаконное обогащение никто не сможет избежать. Хорошо, что парламент быстро исправил ситуацию, фактически доказал цитату уже известного классика, господина [главы КСУ Александра] Тупицкого: "Все може відбуватися швидко і бистро", – сказал президент.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.