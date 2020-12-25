"Не готовь камеру другому – сам в нее сядешь". В партии Порошенко прокомментировали слова Зеленского

В партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" слова нынешнего главы государства Владимира Зеленского о том, что "все ждут, когда посадят Порошенко", назвали "навязчивыми фантазиями".

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко считает нынешнего главу государства Владимира Зеленского заказчиком политического преследования Порошенко. Об этом говорится в заявлении политической силы, которое цитирует "Украинская правда".

"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии в отношении Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции. Согласно опросам различных компаний, Зеленского признали разочарованием года, и он так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не "Великого крадівництва", а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в $4 тыс.", – отметили в партии.

Также ЕС поставила под сомнение утверждение Зеленского о том, что он не вмешивается в деятельность правоохранительных органов.

"Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса [Олега] Татарова, но сам Татаров это опроверг. Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за три часа до суда над Татаровым прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ. Да, у Зеленского "нет коррупции": дело [нардепа от "Слуги народа" Александра] Юрченко замяли, [нардепа от "Слуги народа" Андрея] Холодова – забыли, а ограбление государства [бизнесменом Игорем] Коломойским – вообще табу", – сказано в заявлении.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому – сам в нее сядешь", – добавили в пресс-службе партии в комментарии LB.ua.

В интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря, на вопрос о ходе расследований против экс-президента Зеленский заявил: "Я не имею права так говорить [генпрокурору Ирине Венедиктовой]. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет. Еще авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным чиновникам, которые входят в топ военных страны. Продолжается следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко".

Петр Порошенко занимал должность президента в 2014–2019 годах. После отставки он был избран в Верховную Раду по списку партии "Европейская солидарность".

В июле 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

На данный момент экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.