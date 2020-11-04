С нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд Украины оставил в силе ряд обязательств, возложенных на подозреваемого во взяточничестве внефракционного нардепа Александра Юрченко.

Высший антикоррупционный суд Украины продлил на два месяца срок действия обязательств нардепу, подозреваемому в получении неправомерной выгоды. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба суда.

Имя политика не указано, но из описания фабулы дела следует, что речь идет о внефракционном нардепе Александре Юрченко, который до скандала входил во фракцию "Слуга народа".

Суд оставил в силе обязательства, возложенные на Юрченко, но разрешил снять электронный браслет.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля – браслета!" – написал Юрченко в Facebook.

21 сентября 2020 года ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на него надели электронный браслет.