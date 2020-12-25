Президент Украины подписал закон о госбюджете на 2021 год

Как сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, глава государства подписал закон о госбюджете на 2021 год, в котором предусмотрены расходы на уровне 1,320 трлн грн, доходы – в объеме 1,084 трлн грн. Министерство финансов и Верховная Рада давали другие данные после принятия парламентом закона.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год, сообщила 25 декабря пресс-служба главы государства.

В релизе сказано, что доходы бюджета предусмотрены в объеме 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

На здравоохранение в 2021 году предусмотрели почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки – почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП, сообщили в Офисе президента.

Повышение минимальной заработной платы предусмотрено в два этапа – до 6 тыс. грн с 1 января, еще на 500 грн ее поднимут с 1 декабря.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря. Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – на уровне 1,328 трлн грн.