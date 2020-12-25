Яценюк: Не вижу, чего хочет президент, правительство и парламент с точки зрения экономики

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что в экономике вся "амбиция" государства заключается в том, чтобы "пережить день и сказать то, что понравится" людям.

У нынешней украинской власти нет экономических приоритетов. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил телеканалу ATR в интервью, которое было опубликовано 24 декабря.

"Основной вопрос у меня к сегодняшней власти: "Ребята, какие ваши экономические приоритеты, чего хочет президент, правительство и парламент достичь с точки зрения экономики?" – сказал он.

Экс-премьер отметил, что, если Украина, скажем. хочет стать "ключевым государством – производителем продовольственной продукции", шансы для этого есть, но "здесь и бюджет должен включиться".

"Или, например, вы хотите повторить [основателя компании SpaceX] Илона Маска и на "Южмаше" запустить лучшие космические корабли, чем у Илона Маска. Ну это хоть амбиция. Слушайте, у них даже амбиций нет. Как так государство в центре Европы не имеет амбиции? Вся амбиция заключается в том, чтобы пережить день и сказать что-то такое, что сегодня понравится", – объяснил Яценюк.

Он назвал происходящее "безответственностью", подчеркнув, что "так не строятся сильные государства, так не строятся сильные нации".

Бывший глава правительства считает, что приоритетом номер один украинского госбюджета должны стать Вооруженные силы Украины.

"Россия с наших границ никуда не делась. Более того, открою секрет: Россия никуда и не денется с наших границ... [Приоритет бюджета] номер два – это здравоохранение... Третье – социалка. Четвертое – развитие экономики, инфраструктура, я так его назову. Пятая задача в целом государства – это кредитование экономики", – сказал Яценюк.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.

21 декабря его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что главный финансовый документ страны могут пересмотреть после первого квартала 2021 года.