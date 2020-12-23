Госбюджет-2021 могут пересмотреть после первого квартала – Шмыгаль

Государственный бюджет Украины в 2021 году могут пересмотреть по части увеличения некоторых социальных выплат, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 23 декабря анонсировал пересмотр государственного бюджета на 2021 год после первого квартала следующего года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет, может быть, и будет пересмотрен. В частности, по части увеличения некоторых социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей", – сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.