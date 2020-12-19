Зеленский в новом видео сказал, что госбюджет на 2021 год приняли "вовремя, без торгов и хотелок", и "запикал" слова о бывшем президенте

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ролике рассказал, что госбюджет приняли вовремя. Но согласно законодательству, крайний срок принятия документа – 1 декабря, а проект госбюджета на 2021 год был принят 15 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook 18 декабря, заявил, что бюджет на 2021 год был принят Верховной Радой "вовремя, без торгов и хотелок".

"Принят бюджет на 2021 год. Всех поздравляю, мы продолжили ломать старые традиции и уже второй раз оказывается, что можно принять бюджет вовремя (согласно регламенту Верховной Рады, крайний срок принятия главного финансового документа страны – 1 декабря, а бюджет на 2021 год был принят 15 декабря. – "ГОРДОН"), что можно не до пяти утра, что можно без торгов, и самое главное – без разных хотелок. Возможно именно из-за этого бюджет 2021 года стал объектом – не знаю, есть ли такой термин – но я назвал бы это политическим буллингом. Лавина фейков, манипуляций, мифов. Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев", – заявил президент.

Зеленский отметил, что на медицину было выделено почти 160 млрд грн, и это самая большая сумма со времен независимости Украины.

"И на 65 млрд больше, чем во времена бывшего президента, сори за ругань. (слова "бывшего президента" в ролике "запикали". – "ГОРДОН"). Мы подняли зарплату медикам на 30%", – сказал Зеленский, отметив, что власти будут стремиться в 2021 году продолжить их увеличение.

Президент сообщил о планах оборудовать 210 приемных отделений и закупить 450 новых машын скорой помощи.

"Доплаты медикам, которые борются с COVID-19, продолжатся", – добавил глава государства.

Зеленский рассказал и о других параметрах бюджета – расходах на образование, оборону, минимальной зарплате, строительстве дорог, реконструкции аэропортов и другом.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором и в целом. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,347 трлн грн.