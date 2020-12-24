Втрое сократить число чиновников и провести налоговую реформу – эксперты назвали рецепт бездефицитного бюджета

Покрыть дефицит госбюджета в 236–240 млрд грн в 2021 году можно за счет радикального сокращения расходов и налоговых стимулов для развития бизнеса. Так считают эксперты, опрошенные изданием Delo.ua.
Экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко считает дефицит на уровне 5,5% ВВП очень значительным. По его словам, единственным способом уменьшения или полного устранения дефицита является сокращение ненужных статей расходов.
"Но это очень непопулярные шаги, и никто пока на это не решился. Например, нужно сократить численность чиновников – по нормам Европейского союза примерно в три раза. Или ликвидировать абсурдные рудиментарные расходы, которые существуют только у нас и РФ – содержание аппаратов множества академий наук. Метрических, педагогических и так далее. Там тоже речь идет о миллиардах. Не институты, а именно аппараты – они тратят где-то 30% денег. Еще пример – ликвидировать Конституционный Суд и сделать палату при Верховном Суде. Тогда расходы с нескольких миллиардов можно сократить не в два-три раза, а в 10. Вот таких решений нужно принимать сотни. А это очень непопулярные шаги, которые очень сложно сделать", – считает Савченко.
Другим направлением является увеличение доходной части бюджета. По мнению главы общественной организации "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, это нужно сделать путем создания налоговых стимулов, а не за счет перераспределения прибыли госпредприятий и НБУ.
"Сложности с администрированием налогов и их ставки сейчас не благоприятствуют развитию предпринимательства, – говорит эксперт. – При этом продолжаются попытки пополнить бюджет за счет пошлин на импорт и акцизов. Другие страны делают больший акцент на налогах на прибыль физических лиц и налогах на производство товаров и услуг".
Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой.
"Налоговые органы должны быть максимально централизованными по принципу Великобритании или той же Латвии, например. Быть помощником предпринимателя в уплате налогов и не "нависать", – утверждает Александр Кучеренко.
Сокращение налогового давления поможет постепенно вывести бизнес из тени и остановить отток предпринимателей и трудовых ресурсов в страны Восточной Европы, считают эксперты.
Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.
21 декабря его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.