Втрое сократить число чиновников и провести налоговую реформу – эксперты назвали рецепт бездефицитного бюджета

Дефицит на уровне 5,5% ВВП огромен и единственным способом его уменьшения или ликвидации является сокращение ненужных статей расходов, считает экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко. По мнению главы общественной организации "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, доходы бюджета можна увеличить путем создания налоговых стимулов для бизнеса.

Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой, считает Кучеренко Фото: depositphotos.com

Покрыть дефицит госбюджета в 236–240 млрд грн в 2021 году можно за счет радикального сокращения расходов и налоговых стимулов для развития бизнеса. Так считают эксперты, опрошенные изданием Delo.ua.

Экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко считает дефицит на уровне 5,5% ВВП очень значительным. По его словам, единственным способом уменьшения или полного устранения дефицита является сокращение ненужных статей расходов.

"Но это очень непопулярные шаги, и никто пока на это не решился. Например, нужно сократить численность чиновников – по нормам Европейского союза примерно в три раза. Или ликвидировать абсурдные рудиментарные расходы, которые существуют только у нас и РФ – содержание аппаратов множества академий наук. Метрических, педагогических и так далее. Там тоже речь идет о миллиардах. Не институты, а именно аппараты – они тратят где-то 30% денег. Еще пример – ликвидировать Конституционный Суд и сделать палату при Верховном Суде. Тогда расходы с нескольких миллиардов можно сократить не в два-три раза, а в 10. Вот таких решений нужно принимать сотни. А это очень непопулярные шаги, которые очень сложно сделать", – считает Савченко.

Другим направлением является увеличение доходной части бюджета. По мнению главы общественной организации "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, это нужно сделать путем создания налоговых стимулов, а не за счет перераспределения прибыли госпредприятий и НБУ.

"Сложности с администрированием налогов и их ставки сейчас не благоприятствуют развитию предпринимательства, – говорит эксперт. – При этом продолжаются попытки пополнить бюджет за счет пошлин на импорт и акцизов. Другие страны делают больший акцент на налогах на прибыль физических лиц и налогах на производство товаров и услуг".

Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой.

"Налоговые органы должны быть максимально централизованными по принципу Великобритании или той же Латвии, например. Быть помощником предпринимателя в уплате налогов и не "нависать", – утверждает Александр Кучеренко.

Сокращение налогового давления поможет постепенно вывести бизнес из тени и остановить отток предпринимателей и трудовых ресурсов в страны Восточной Европы, считают эксперты.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.

21 декабря его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.