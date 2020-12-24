ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Втрое сократить число чиновников и провести налоговую реформу – эксперты назвали рецепт бездефицитного бюджета

Дефицит на уровне 5,5% ВВП огромен и единственным способом его уменьшения или ликвидации является сокращение ненужных статей расходов, считает экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко. По мнению главы общественной организации "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, доходы бюджета можна увеличить путем создания налоговых стимулов для бизнеса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой, считает Кучеренко
Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой, считает Кучеренко
Фото: depositphotos.com

Покрыть дефицит госбюджета в 236–240 млрд грн в 2021 году можно за счет радикального сокращения расходов и налоговых стимулов для развития бизнеса. Так считают эксперты, опрошенные изданием Delo.ua.

Экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко считает дефицит на уровне 5,5% ВВП очень значительным. По его словам, единственным способом уменьшения или полного устранения дефицита является сокращение ненужных статей расходов.

"Но это очень непопулярные шаги, и никто пока на это не решился. Например, нужно сократить численность чиновников – по нормам Европейского союза примерно в три раза. Или ликвидировать абсурдные рудиментарные расходы, которые существуют только у нас и РФ – содержание аппаратов множества академий наук. Метрических, педагогических и так далее. Там тоже речь идет о миллиардах. Не институты, а именно аппараты – они тратят где-то 30% денег. Еще пример – ликвидировать Конституционный Суд и сделать палату при Верховном Суде. Тогда расходы с нескольких миллиардов можно сократить не в два-три раза, а в 10. Вот таких решений нужно принимать сотни. А это очень непопулярные шаги, которые очень сложно сделать", – считает Савченко.

Другим направлением является увеличение доходной части бюджета. По мнению главы общественной организации "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, это нужно сделать путем создания налоговых стимулов, а не за счет перераспределения прибыли госпредприятий и НБУ.

"Сложности с администрированием налогов и их ставки сейчас не благоприятствуют развитию предпринимательства, – говорит эксперт. – При этом продолжаются попытки пополнить бюджет за счет пошлин на импорт и акцизов. Другие страны делают больший акцент на налогах на прибыль физических лиц и налогах на производство товаров и услуг".

Упрощение администрирования налогов и их сокращение должно сопровождаться изменением философии и структуры налоговой службы как таковой.

"Налоговые органы должны быть максимально централизованными по принципу Великобритании или той же Латвии, например. Быть помощником предпринимателя в уплате налогов и не "нависать", – утверждает Александр Кучеренко.

Сокращение налогового давления поможет постепенно вывести бизнес из тени и остановить отток предпринимателей и трудовых ресурсов в страны Восточной Европы, считают эксперты.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн.

21 декабря его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумковдокумент передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Теги: налоги, госбюджет, бюджет, дефицит, доходы, чиновники, экономист Александр Савченко, расходы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие G
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS