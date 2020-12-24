ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга – Счетная палата

В 2020 году каждый украинец фактически отдал на обслуживание государственного долга по 3 тыс. грн, отметил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пацкан: Все страны живут в долг
Пацкан: Все страны живут в долг
Фото: rp.gov.ua

Седьмая часть доходов государственного бюджета Украины направляется в 2020 году на обслуживание государственного долга. Об этом в интервью ТСН заявил 22 декабря председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он привел данные на начало декабря.

"Хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. (...) Иными словами, каждый из нас – вы, я, остальные украинцы – в 2020 году потратили по 3 тыс. грн на обслуживание госдолга", – сказал он.

По словам главы Счетной палаты, Украина не может не жить в долг.

"Все страны живут в долг. Но какой именно долг? Это уже другой вопрос. Если мы говорим о долговой политике, ее можно сбалансировать, можно заимствовать на дольше, с меньшими процентами", – объяснил Пацкан.

Он отметил, что заимствования – "самая большая" проблема Украины.

"В госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет", – подчеркнул Пацкан.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн, на 30 сентября госдолг составлял 2,345 трлн грн.

Теги: Украина, госбюджет, Валерий Пацкан, государственный долг, Счетная палата
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Дизайнер Зеленской Катя Сильченко развелась с мужем
Дизайнер Зеленской Катя Сильченко развелась с мужем
"Горячо!". Дочь Брежневой снялась в микробикини
"Горячо!". Дочь Брежневой снялась в микробикини
"У вас и на лошадях можно!". Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому
"У вас и на лошадях можно!". Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому
Беби-бум 2020. Какие украинские звезды в этом году стали родителями
Беби-бум 2020. Какие украинские звезды в этом году стали родителями
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS