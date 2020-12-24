В Украине каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга – Счетная палата

В 2020 году каждый украинец фактически отдал на обслуживание государственного долга по 3 тыс. грн, отметил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Седьмая часть доходов государственного бюджета Украины направляется в 2020 году на обслуживание государственного долга. Об этом в интервью ТСН заявил 22 декабря председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он привел данные на начало декабря.

"Хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. (...) Иными словами, каждый из нас – вы, я, остальные украинцы – в 2020 году потратили по 3 тыс. грн на обслуживание госдолга", – сказал он.

По словам главы Счетной палаты, Украина не может не жить в долг.

"Все страны живут в долг. Но какой именно долг? Это уже другой вопрос. Если мы говорим о долговой политике, ее можно сбалансировать, можно заимствовать на дольше, с меньшими процентами", – объяснил Пацкан.

Он отметил, что заимствования – "самая большая" проблема Украины.

"В госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет", – подчеркнул Пацкан.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн, на 30 сентября госдолг составлял 2,345 трлн грн.