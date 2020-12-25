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НАБУ открыло производство из-за смены Венедиктовой группы прокуроров в деле Татарова – САП

Национальное антикоррупционное бюро расследует смену состава группы процессуальных руководителей в уголовном производстве, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, как вмешательство в работу правоохранительных органов, рассказал и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

НАБУ и САП 2 декабря случайно узнали о смене Венедиктовой (на фото) состава группы прокуроров, подчеркнул Грищук
НАБУ и САП 2 декабря случайно узнали о смене Венедиктовой (на фото) состава группы прокуроров, подчеркнул Грищук
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за смены генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой состава процессуальных руководителей в деле, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. 

Об этом и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассказал в интервью hromadske, вышедшем 25 декабря. 

"Производство [открыто. Данные в Единый реестр досудебных расследований] внесены относительно вмешательства в работу правоохранительных органов. [Расследует] НАБУ", – сказал он. 

Грищук подчеркнул, что НАБУ и САП 2 декабря случайно узнали о смене состава группы прокуроров

"Прокурор с той группы, что была [изначально], шел в суд поддерживать ходатайство об избрании меры пресечения. Когда он уже был в суде, оказалось, что изменилась группа. Мы сначала подумали, что это ошибка, хотели обратиться к генеральному прокурору, потом поняли, что это не ошибка, что это было сознательное действие", – сказал Грищук. 

Из-за смены прокуроров, по его словам, новой группе понадобилось две недели на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, после чего те вручили Татарову доработанное подозрение. После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Он отметил, что изначальный проект подозрения Татарову изменили примерно на 20%. По словам Грищука, речь идет о "процессуальных моментах". 

Законность изменения состава группы прокуроров – ответственность генпрокурора, подчеркнул Грищук.

"Я бы сказал так: в ст. 37 [Уголовного процессуального кодекса, на которую ссылалась Венедиктова в решении о смене группы] не описаны те обстоятельства, которые давали возможность менять [состав прокуроров]", – отметил он. 

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Офис генпрокурора передал в Службу безопасности. Венедиктова говорила, что не причастна к этому

В НАБУ подчеркивали, что Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Татарову в тот день (следствие просило о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн). ВАКС в итоге отложил заседание.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, детективы, НАБУ, Максим Грищук, Укрбуд, Максим Микитась, САП, уголовное производство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, прокурор
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