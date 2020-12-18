В 2020 году из Украины по запросу других государств экстрадировали 37 человек – Венедиктова

По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в течение 2020 года украинская сторона направила другим государствам 82 ходатайства об экстрадиции.

В Украине активизировалась деятельность, связанная с экстрадицией. Об этом 18 ноября проинформировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ее цитирует сайт Офиса генпрокурора.

"В этом году мы значительно активизировали работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств. (...) Всего в течение 2020 года Офис генпрокурора принял 72 решения по запросам иностранных государств о выдаче, уже передано 37 правонарушителей", – говорится в сообщении.

По данным Венедиктовой, в числе экстрадированных – два человека, которых называют причастными к руководству террористической организацией "Исламское государство", один из руководителей движения "Талибан" и два обвиняемых в мошенничестве и легализации $145 млн.

"Наряду с этим иностранным государствам направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче. Несмотря на проблемы международного сообщения, вызванные пандемией, организован прием в Украине 21 правонарушителя", – объяснила Венедиктова.

Она подчеркнула, что "Офис генпрокурора тщательно изучает все экстрадиционные документы и принимает решения" на этом основании.