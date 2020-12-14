Венедиктова заявила об активизации дел группы "Приват"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура наметили план действий по расследованию дел, связанных с группой "Приват".

Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Дела в отношении группы "Приват" будут активизированы. Об этом 14 декабря в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупцонного бюро на тему расследования дел, связанных с группой "Приват", – отмечено в посте.

Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", – подчеркнула она.

О каких делах идет речь, генпрокурор не уточнила.

Генпрокуратура с июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами "ПриватБанка" в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины.