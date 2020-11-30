Суд лишил "ПриватБанк" права собственности на одно из зданий головного офиса в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области поддержал иск ООО "Океанмаш", в котором организация требует лишить "ПриватБанк" права собственности на здание. В банке сказали, что хотят обжаловать это решение.

Хозяйственный суд Днепропетровской области лишил "ПриватБанк" права собственности на одно из зданий ООО "Океанмаш" в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Суд поддержал иск ООО "Океанмаш", который требовал лишить "ПриватБанк" права собственности на здание. "ПриватБанк" хочет обжаловать это решение, уточнили в пресс-службе.

Здание ООО "Океанмаш" перешло в собственность банка как предмет ипотеки еще до национализации в августе 2016 года, заявили в банке.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу "ПриватБанка", еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – прокомментировал банк решение суда.

Сложившаяся ситуация на работу банка не повлияет. Его сотрудники с марта работают дистанционно, рассказали в "ПриватБанке".

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) наложила арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о финансовых махинациях в "ПриватБанке". Прокуроры обвиняли прежнее руководство банка в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных кредитов в период получения рефинансирования от Национального банка Украины. Это привело к задолженности фирм перед "ПриватБанком" на сумму 372 млн 780 тыс. грн.

ГПУ тогда наложила арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о финансовых махинациях в "ПриватБанке". В этот список попало и ООО "Океанмаш".