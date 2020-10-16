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Корбан: Коломойскому не нужна компенсация за "ПриватБанк". Вы думаете, он вынес $5 млрд из банка? Он их про...бал

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский с 2008 года "черпал" деньги из "ПриватБанка", инвестируя их в провальные проекты, заявил бизнесмен и глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

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Корбан: На самом деле Коломойскому не нужны ни "ПриватБанк", ни компенсация. Это обычный блеф
Корбан: На самом деле Коломойскому не нужны ни "ПриватБанк", ни компенсация. Это обычный блеф
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнесмен и глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан считает, что бизнесмену и одному из экс-владельцев "ПриватБанка" Игорю Коломойскому не нужна компенсация за финучреждение, которое было национализировано в 2016 году. 

Об этом экс-соратник Коломойского Корбан заявил в интервью "Бабелю", опубликованном 15 октября. 

"Не нужна ему компенсация. Вы думаете, он вынес $5 млрд из банка? Нет. Он их потратил. Про...бал, извините за выражение. С 2008 года он черпал оттуда, инвестировал в провальные проекты. Инвестировал не свои, а чужие деньги. Он вообще никогда не инвестировал свои деньги. Оперировал исключительно деньгами вкладчиков", – сказал Корбан. 

Он отметил, что Коломойский – плохой менеджер.

"[Бизнесмен Ринат] Ахметов делает так: он покупает менеджмент, хорошо платит, они несут ответственность. А у Коломойского все управляющие являются как бы его внутренними партнерами. Он с них что-то вычитает, а у них и так ничего нет – только виртуальные доли, которые нельзя пощупать. Когда они ему говорят, что нужны деньги, он отвечает: "Бери кредит в моем банке, а я тебе потом зачет сделаю". На самом деле ему не нужны ни "ПриватБанк", ни компенсация. Это обычный блеф, который он использует как публичную позицию", – добавил бизнесмен. 

Корбан считает, что единственная цель Коломойского – подписать мировое соглашение с государством в лице президента Владимира Зеленского.

"После мирового соглашения, по задумке Коломойского, государство снимает все претензии. На это он рассчитывал с самого начала, поскольку, подписывая мировое соглашение с государством, он освобождается от всех своих судебных процессов, которые продолжаются в Великобритании, США, Швейцарии, на Кипре и в Израиле. Это дает ему долгожданную свободу и возвращение к привычной жизни", – пояснил бизнесмен. 

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала. Зеленский говорил, что в вопросе "ПриватБанка" будет защищать только интересы государства

13 мая 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам. Зеленский подписал его 21 мая. В июне закон впервые применили на практике.

Теги: Украина, Геннадий Корбан, бизнес, Игорь Коломойский, ПриватБанк, кредиты, национализация
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