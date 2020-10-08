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Коломойский угрожает вывести своих нардепов из "Слуги народа", если Палица не станет премьер-министром – СМИ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не хочет, чтобы нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица стал премьер-министром. Монобольшинства, по его словам, де-факто уже нет.

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Коломойский: При де-факто президентской модели управления премьер-министр это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать
Коломойский: При де-факто президентской модели управления премьер-министр – это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский угрожает вывести своих людей из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, так как хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой группы "За майбутнє" и нардеп Игорь Палица получил кресло премьера или вице-премьера.

Об этом "Украинской правде" рассказал "один из самых влиятельных представителей действующей власти".

По данным издания, непубличные переговоры между депутатской группой и Офисом президента уже ведутся. Палица отрицает это и сомневается, что его группа согласилась бы на коалицию со "Слугой народа", "даже если бы было такое предложение".

Коломойский сказал журналистам, что не хочет, чтобы Палица становился премьером.

"То, что вы говорите, – ложь. Это фантастика. Да, монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? И я не хочу, чтобы Палица стал премьером. При де-факто президентской модели управления премьер-министр – это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать", – сказал он.

Чтобы монобольшинство было разрушено, фракция "Слуга народа" должна сама исключить из своего состава 23 человека, добавил Коломойский.

"Потому что если кто-то сам выйдет, то партия у них отберет мандат. И даже если "слуги" сами выгонят 23 человека, то они легко доберут себе внефракционных. Или, например, "Довіра" войдет, и все", – объяснил он.

По данным "Украинской правды", бизнесмен контролирует около 40 нардепов из "Слуги народа". Вместе с депутатами от "За майбутнє" он может собрать группу из 60–70 голосов, пишет издание. Это, по данным "Украинской правды", больше депутатских ресурсов другого украинского бизнесмена – Рината Ахметова. Он, пишет издание, может рассчитывать на 30–40 голосов.

Сейчас в состав фракции "Слуга народа" входит 246 депутатов.

Теги: депутаты, Игорь Коломойский, переговоры, Игорь Палица, Владимир Зеленский, премьер-министр, Слуга народа, партия, За майбутнє
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