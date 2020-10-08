"Коломойский, ты мразь". Филатов сообщил, что в него бросили нашатырный спирт

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как на встрече с избирателями в него кинули нашатырь. По его словам, на месте событий оказались журналисты телеканала "1+1", собственником которого является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Городской голова Днепра Борис Филатов вечером 8 октября сообщил, что в него бросили нашатырный спирт на встрече с избирателями в Чечеловском районе. Об этом он написал в Facebook.

"Во дворе на улице Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. Все это происходило под камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский, ты мразь. И твои "журналисты" тоже", – отметил он.

Филатов уточнил, что сотрудники полиции задержали четырех нападавших. Встречу после инцидента мэр Днепра продолжил.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "прекратить беззаконие".

"Вам просто достаточно снять трубку и позвонить. Своему партнеру Коломойскому. И своему генеральному прокурору [Украины Ирине] Венедиктовой, и своему другу [главе Службы безопасности Украины Ивану] Баканову. И они вместо того, чтобы бегать по мэриям и коммунальным предприятиям с автоматами, должны просто обеспечить правопорядок и соблюдение закона во время избирательной кампании", – написал Филатов.

Это уже не первое нападение на городского голову Днепра. 5 сентября его облили зеленкой во время беседы с избирателями в одном из дворов.

Филатов стал мэром Днепра в 2015 году и баллотируется на второй срок.

Выборы в местные органы власти в Украине намечены на 25 октября 2020 года.