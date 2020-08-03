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Филатов: Когда к нам приезжал Порошенко, у него было две-три машины, мы за ним бултыхались в автобусе. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками

Кортежи представителей нынешней власти "даже не снились" бывшему президенту Украины Петру Порошенко; отсюда и негативное отношение к партии "Слуга народа" в Днепре, считает городской голова Борис Филатов.

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Филатов не сомневается, что опередит на мэрских выборах любого кандидата от "Слуги народа"
Филатов не сомневается, что опередит на мэрских выборах любого кандидата от "Слуги народа"
Фото: Borys Filatov / Facebook

Жители Днепра видят, что пришедшие к власти в стране представители "Слуги народа" такие же, как и люди старой власти, только еще хуже. Такое мнение в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 3 августа, высказал днепровский городской голова Борис Филатов.

По его словам, кортежи, в которых ездят нынешние руководители, пятому президенту Петру Порошенко "даже не снились".

"Я же это точно знаю. Когда к нам в город приезжал Порошенко, у него было две-три машины, даже мы за ним бултыхались в автобусе по дороге. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками", – заявил Филатов.

Он утверждает, что за последние месяцы рейтинг "Слуги народа" в Днепре катастрофически упал, поэтому никто до сих пор не знает имя кандидата в мэры города от партии власти.

"Мы мерили всех, я побеждаю любого кандидата от "Слуги народа" с разрывом в три раза. Более того, по последним тенденциям, шансы выйти во второй тур появились в том числе у моих давних завзятых оппонентов – Александра Вилкула и Загида Краснова. Потому если они поднажмут, то, может, я зайду во второй тур не со "слугой народа", а с кем-то из них. Это то, о чем нельзя было подумать даже месяц назад", – сказал мэр.

Выборы в местные органы власти в Украине намечены на 25 октября.

На выборах в Верховную Раду 2019 года выдвиженцы "Слуги народа" одержали победу в 16 из 17 мажоритарных округов Днепропетровской области.

Теги: Петр Порошенко, Борис Филатов, местные выборы, Слуга народа, кортеж
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