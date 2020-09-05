Филатова облили зеленкой на встрече с избирателями. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов, который баллотируется на второй срок, проводил встречу с жителями, когда неизвестный атаковал его с зеленкой. Филатов написал в Facebook, что "зеленым" никогда не станет.

5 сентября в Днепре облили зеленкой мэра Бориса Филатова, это произошло во время его беседы с избирателями в одном из дворов.

Встреча подходила к концу, когда внезапно раздался хлопок, а на рубашке городского головы расползлось зеленое пятно. Момент атаки попал на видео.

Полицейские бросились догонять атаковавшего, но безуспешно.

Филатов обратился к одному из присутствовавших, попросив его "передать привет хозяевам", а затем продолжил общаться с жителями.

ВИДЕО

Видео: Днепр События / YouTube

В своем Facebook мэр написал, что его противники – "в агонии".

"Единственное, на что они остались способны, – это кидаться зеленкой... Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи, даже слегка изменив цвет. Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось", – заявил Филатов.

Он стал мэром Днепра в 2015 году, сейчас баллотируется на второй срок.

Выборы в местные органы власти в Украине намечены на 25 октября 2020 года.