Филатов: Когда Зеленский решил идти в политику, моя позиция заключалась в том, что ему нечего там делать

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, до того, как нынешний президент Владимир Зеленский начал политическую карьеру, они нормально общались, а сейчас глава государства испытывает к нему неприязнь.

Филатов: Не думаю, что прямо президент сидит и травит силовиков на мэров. Но у нас в стране силовики реагируют на сигналы Фото: Borys Filatov / Facebook

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не скрывал негативного отношения к намерению художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского заняться политикой, а тот, став президентом, теперь демонстрирует неприязнь. Об этом Филатов сказал в интервью "РБК-Украина".

"С президентом мы были знакомы еще до того, как он пошел в политику. Я не могу сказать, что мы были друзьями или приятелями, но мы нормально общались. И в тот момент, когда он решил идти в политику, моя принципиальная позиция как гражданина заключалась в том, что ему нечего там делать. И я это озвучивал не только публично, но и непублично. Многие вещи, о которых я говорил, начинают сбываться. Поэтому, наверное, меня не любят за острый язык, за то, что я не скрываю своего отношения к провалам политики власти", – заявил он.

Филатов предложил Зеленскому задуматься, с кем ему лучше иметь отношения: с людьми, которые говорят правду в глаза, или с лизоблюдами.

По словам мэра, ему не раз "передавали приветы" люди из окружения главы государства, намекали, что стоит уйти с должности, иначе есть риск сесть в тюрьму.

"Я не думаю, что прямо президент сидит и травит силовиков на мэров. Но у нас в стране силовики реагируют на сигналы", – отметил Филатов.

Он напомнил о якобы шутливом споре с Зеленским по поводу ремонта моста в Днепре. Итогом стало начало уголовного производства и отправка восьми человек в СИЗО по надуманным, как считает городской голова, обвинениям.

"Сильные мира сего сидят, хихикают, говорят, что все не без греха, что надо разобраться, что не может быть такого, чтобы никто не воровал, а где же посадки, в таком роде. И силовики это слушают и действуют. Они хотят "показывать работу". Новости попадают в официальные заявления, об этом пишут СМИ, а потом оказывается, что уголовного дела вообще не существует, его даже в ЕРДР нет", – сказал Филатов.