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Во время локдауна "ПриватБанк" обнулил или снизил кредитный лимит каждому 10-му клиенту

Руководитель розницы "ПриватБанка" Дмитрий Мусиенко рассказал, что банку пришлось снижать кредитные лимиты части своих клиентов, так как в противном случае начался бы рост проблемной задолженности, в результате чего пострадали бы и платежеспособные заемщики.

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На обнуление кредитных лимитов клиенты "ПриватБанка" начали жаловаться в марте
На обнуление кредитных лимитов клиенты "ПриватБанка" начали жаловаться в марте
Фото: depositphotos.com

В период жесткого карантина в Украине "ПриватБанк" практически закрыл кредитные лимиты 11% своих клиентов. Об этом в интервью "Минфину" рассказал руководитель розницы "ПриватБанка" Дмитрий Мусиенко.

"Тех, кому "ПриватБанк" в локдаун практически обнулил кредитный лимит, – приблизительно 11%. Это были в основном клиенты, которые не использовали свой кредитный лимит. Чаще всего речь шла о снижении кредитного лимита, чем о его отмене", – говорит банкир.

По его словам, банк был вынужден пойти на этот шаг, так как в противном случае начался бы рост проблемной задолженности (NPL) в банке, в результате чего пострадали бы и платежеспособные заемщики.

"Получили бы рост NPL. В результате банк был бы вынужден отказывать в кредитовании и платежеспособным клиентам с нормальным уровнем доходов", – утверждает Мусиенко.

"Минфин" отмечает, что в марте получил серию жалоб от клиентов "ПриватБанка" на то, что банк без предупреждения обнуляет кредитные лимиты по картам. Тогда в пресс-службе сообщили, что банк режет лимиты в интересах самих клиентов, потому что не хочет, чтобы заемщики залезали в долги, которые не смогут погасить.

В пресс-службе также отметили, что размеры кредитных лимитов на картах и программ рассрочки будут регулироваться с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и объемов использования кредитных средств в течение последних шести месяцев.

Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, до 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня.

В конце августа в Министерстве финансов сообщили, что госбанки Украины сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн.

Теги: Украина, ПриватБанк, карантин, кредиты
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