Во время локдауна "ПриватБанк" обнулил или снизил кредитный лимит каждому 10-му клиенту

В период жесткого карантина в Украине "ПриватБанк" практически закрыл кредитные лимиты 11% своих клиентов. Об этом в интервью "Минфину" рассказал руководитель розницы "ПриватБанка" Дмитрий Мусиенко.
"Тех, кому "ПриватБанк" в локдаун практически обнулил кредитный лимит, – приблизительно 11%. Это были в основном клиенты, которые не использовали свой кредитный лимит. Чаще всего речь шла о снижении кредитного лимита, чем о его отмене", – говорит банкир.
По его словам, банк был вынужден пойти на этот шаг, так как в противном случае начался бы рост проблемной задолженности (NPL) в банке, в результате чего пострадали бы и платежеспособные заемщики.
"Получили бы рост NPL. В результате банк был бы вынужден отказывать в кредитовании и платежеспособным клиентам с нормальным уровнем доходов", – утверждает Мусиенко.
"Минфин" отмечает, что в марте получил серию жалоб от клиентов "ПриватБанка" на то, что банк без предупреждения обнуляет кредитные лимиты по картам. Тогда в пресс-службе сообщили, что банк режет лимиты в интересах самих клиентов, потому что не хочет, чтобы заемщики залезали в долги, которые не смогут погасить.
В пресс-службе также отметили, что размеры кредитных лимитов на картах и программ рассрочки будут регулироваться с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и объемов использования кредитных средств в течение последних шести месяцев.
Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, до 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня.
В конце августа в Министерстве финансов сообщили, что госбанки Украины сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 млрд грн.