ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"ПриватБанк" отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского

Хозяйственный суд Одесской области постановил, что "ПриватБанк" правомерно воспользовался правом на направление уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года
"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года
Фото: depositphotos.com

Суд удовлетворил иск "ПриватБанка" к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности. Решение принято 30 октября коллегией судей под председательством Романа Волкова, соответствующий документ опубликован в реестре Хозяйственного суда Одесской области.

Согласно судебным материалам, "ПриватБанк" расторг кредитный договор из-за нарушения должником своих обязательств. В то же время в компании "Агротерминал" утверждали, что кредитным соглашением предельный срок возврата займа был установлен на 3 ноября 2026 года.

Однако суд постановил, что "ПриватБанк" правомерно воспользовался правом на направление уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основатель "Агротерминала" – компания "Бориваж", бенефициарами которой значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через "Амертана Холдингс ЛТД"), Эммануэль Флорентина Христиана (через "Энстревио Инвестментс Лимитед"), Арести Сеодоро (через "Окталенса Холдингс ЛТД").

"Бориваж" и Скотник являются учредителями и "Агротерминал Логистик", которая была поручителем "Приватбанка" по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области. Его стоимость, которую согласовали стороны ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

В 2018 году сообщалось, что в иске занимающейся транспортной деятельностью фирмы из Запорожья "Агротерминал Логистик" фигурирует сумма 996,135 млн грн, в иске расположенного в Одессе "Южмедбиосинтеза", сферой деятельности которого являются недвижимость, инжиниринг, геология и геодезия, указывается 117,834 млн грн.

По данным "Экономической правды", конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Коломойский.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что "ПриватБанк" ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

Теги: Одесса, НБУ, бизнес, Игорь Коломойский, арест, ПриватБанк, кредиты, Геннадий Боголюбов, национализация, докапитализация, суд, компенсация, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS