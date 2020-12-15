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"Дело ФФУ застыло, как холодец". Венедиктова заявила, что берет на контроль еще одно громкое расследование

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вошла в состав группы прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, в котором фигурирует Украинская ассоциация футбола (до 2019 года – Федерация футбола Украины).

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Венедиктова: У меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой
Венедиктова: У меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в Facebook 15 декабря, что берет на контроль расследование уголовного производства, в котором фигурирует Украинская ассоциация футбола (до 2019 года – Федерация футбола Украины). 

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий, – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины. В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло, как холодец", – написала она. 

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора провел совместное с детективами Национального антикоррупционного бюро совещание, на котором обсуждали перспективы расследования. 

"Скажу откровенно: у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет", – добавила она. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3895279213818318

Журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") в октябре 2018 года сообщили, что глава УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.

Теги: футбол, ФФУ, Андрей Павелко, правоохранители, расследование, уголовное производство, УАФ, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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