Во времена предыдущего президента Павелко чувствовал себя безнаказанным. Господин Зеленский, весна прошла. Может, пора сделать это до конца лета?

В моем распоряжении оказались материалы той самой знаменитой электронной переписки Украинской ассоциации футбола (УАФ).

И как удалось узнать, это не просто тексты и скрины.

Доступ к материалам этой переписки был получен в результате следственных действий, и они стали частью уголовного дела. В качестве доказательств! Да вот же, я публиковал это несколько недель назад.

В сегодняшнем материале текста хватает, но фактаж – впечатляет!

Скриншоты: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

P.S. Во времена предыдущего президента Петра Порошенко глава УАФ Андрей Павелко чувствовал себя полностью безнаказанным. Так как был членом пропрезидентской партии БПП и председателем бюджетного комитета ВР.

Скоро будет полтора года нового президента. Один вопрос после этого, господин Зеленский! Весна прошла, кого посадили? Может, пора сделать это до конца лета?

Источник: Костянтин Андріюк / Facebook