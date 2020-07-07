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Константин Андриюк
Константин Андриюк

Журналист.


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Во времена предыдущего президента Павелко чувствовал себя безнаказанным. Господин Зеленский, весна прошла. Может, пора сделать это до конца лета?

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В моем распоряжении оказались материалы той самой знаменитой электронной переписки Украинской ассоциации футбола (УАФ).

И как удалось узнать, это не просто тексты и скрины.

Доступ к материалам этой переписки был получен в результате следственных действий, и они стали частью уголовного дела. В качестве доказательств! Да вот же, я публиковал это несколько недель назад.

В сегодняшнем материале текста хватает, но фактаж – впечатляет!

Скриншоты: Kostyantyn Andriyuk / Facebook
Скриншоты: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

P.S. Во времена предыдущего президента Петра Порошенко глава УАФ Андрей Павелко чувствовал себя полностью безнаказанным. Так как был членом пропрезидентской партии БПП и председателем бюджетного комитета ВР.

Скоро будет полтора года нового президента. Один вопрос после этого, господин Зеленский! Весна прошла, кого посадили? Может, пора сделать это до конца лета?

Источник: Костянтин Андріюк / Facebook

Теги: футбол, Петр Порошенко, коррупция, Андрей Павелко, Владимир Зеленский, УАФ, Константин Андриюк
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