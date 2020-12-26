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Дело Татарова. В Верховном Суде заявили, что решение об изменении подследственности не подлежит обжалованию

14 декабря Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора передать расследование уголовного производства, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, из НАБУ в другой орган досудебного расследования. Генпрокурор и защита одного из фигурантов дела пытались обжаловать это решение в апелляционном и кассационном порядке, но Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отметил, что определение следственного судьи об изменении подследственности обжалованию не подлежит.

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Верховной Суд отказал в открытии производства по кассационным жалобам
Верховной Суд отказал в открытии производства по кассационным жалобам
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд (ВС) пришел к выводу, что определение следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве №52020000000000655 не подлежит обжалованию, сообщила пресс-служба суда в Facebook 25 декабря.

В сообщении не указаны подозреваемые по этому делу, но генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечала, что оно касается завладения имуществом Национальной гвардии, в нем фигурирует бывший сотрудник компании "Укрбуд", а сейчас заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

14 декабря Печерский районный суд Киева, куда обратился адвокат одного из фигурантов дела Владимир Лысенко, обязал генерального прокурора решить спор о подследственности в этом уголовном производстве и поручить досудебное расследование другому органу досудебного расследования (на момент подачи жалобы расследование проводило Национальное антикоррупционное бюро). Адвокат жаловался, что НАБУ проводит расследование "с грубым нарушением" требований Уголовного процессуального кодекса, и просил передать дело в Государственное бюро расследований. Следственный судья Сергей Вовк пришел к выводу, что учитывая должности фигурантов дела и сумму ущерба, НАБУ не может быть органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, им должны заниматься следователи либо Национальной полиции, либо органов безопасности, либо ГБР. В определении было сказано, что оно обжалованию не подлежит.

Несмотря на это, генеральный прокурор и адвокат Лысенко подали апелляции. 18 декабря Киевский апелляционный суд отказал и Венедиктовой, и адвокату в открытии производства, поскольку их жалобы были поданы на решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. После этого заявители обратились в Верховный Суд, и 23 декабря Кассационный уголовный суд в составе ВС отказал в открытии производства по этим кассационным жалобам.

"Как указано в определениях КУС ВС, ст. 307 и 309 УПК Украины установлен перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. В то же время этими статьям не предусмотрена возможность обжаловать определение следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия", – объяснили в суде. 

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/864571874317699

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась). 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно). После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя Офиса президента отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из Национального антикоррупционного бюро Офис генпрокурора передал в Службу безопасности

Высший антикоррупционный суд 28 декабря должен избрать чиновнику меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Теги: Украина, Олег Татаров, Печерский суд, Верховный Суд, Сергей Вовк, апелляция, апелляционный суд, НАБУ, Офис генпрокурора
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