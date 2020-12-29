Санду инициирует досрочные парламентские выборы в Молдове

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении распустить парламент для преодоления политического и экономического кризиса в стране.

Президент Молдовы Майя Санду будет инициировать досрочные парламентские выборы. Об этом она заявила 28 декабря по итогам консультаций с фракциями парламента, сообщает издание NewsMaker.

“Все фракции согласны с тем, что этот парламент необходимо распустить, чтобы прийти к досрочным выборам. Более того, большинство людей также желают избрать новый состав парламента. В ближайшие дни я выйду с инициативой, внесу предложения для того, чтобы прийти к досрочным парламентским выборам“, – сказала Санду на пресс-конференции в понедельник вечером.

По ее словам, среди фракций существуют разногласия относительно даты проведения выборов, но в целом все парламентские партии согласны со сценарием досрочных выборов.

23 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил об отставке правительства. Исполняющего обязанности премьер-министра Санду пообещала назвать в первые дни нового года.

“Есть правительство, которое было сформировано партией социалистов. Несмотря на отставку, кабинет министров должен продолжать управлять текущей ситуацией. Премьер и несколько министров отказались исполнять обязанности. Это значит, что будет назначен и.о. премьер-министра“, – отметила президент.

Согласно законодательству Молдовы, президент имеет право распускать парламент и назначать дату досрочных выборов, если парламент не выразил вотум доверия правительству в течение 45 дней после внесения им предложения, и “только после отклонения предложения не менее двух раз“.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, бывшего президента страны Игоря Додона – 42,28%.

8 декабря стало известно, что партия Санду “Действие и солидарность“ готова выдвинуть вотум недоверия правительству страны. Главным требованием была отставка Кику. Санду при этом подчеркнула, что необходимо распустить парламент страны.

24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила на должность президента Молдовы.