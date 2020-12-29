"Новогодний подарок". Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за увольнение из СНБО.

Кривонос, комментируя свое увольнение, вспомнил о законопроекте про территориальную оборону Украины Фото: president.gov.ua

Генерал-майор Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос назвал новогодним подарком увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня 29 декабря. На сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" №4504 моего соавторства, зарегистрированный 16 декабря 2020 года. Но... на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины [Владимиру Зеленскому] за новогодний подарок", – написал он в Facebook.

Кривонос родился в 1970 году в Кременчуге Полтавской области. Он возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка специального назначения, принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос занимал должность начальника управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016 года был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.