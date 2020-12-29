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"Новогодний подарок". Кривонос отреагировал на увольнение из СНБО

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за увольнение из СНБО.

Кривонос, комментируя свое увольнение, вспомнил о законопроекте про территориальную оборону Украины
Кривонос, комментируя свое увольнение, вспомнил о законопроекте про территориальную оборону Украины
Фото: president.gov.ua

Генерал-майор Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос назвал новогодним подарком увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 

"Сегодня 29 декабря. На сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" №4504 моего соавторства, зарегистрированный 16 декабря 2020 года. Но... на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины [Владимиру Зеленскому] за новогодний подарок", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424760291998975&id=100033950223647

Кривонос родился в 1970 году в Кременчуге Полтавской области. Он возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка специального назначения, принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос занимал должность начальника управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016 года был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

После победы Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО. 

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос высказал мнение, что его увольнение инициировал тогдшний секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет "посмешищем с клоунами". В СНБО заявили, что вывод Кривоноса из ряда комиссий не связан с политикой.

В последнее время замсекретаря СНБО резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу

После того, как Кривонос раскритиковал слова президента о массовой мобилизации в случае новой агрессии со стороны России, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его необходимо уволить

29 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО и его направлении в распоряжение Министерства обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, СНБО, Сергей Кривонос, указ, Владимир Зеленский, законопроект, увольнение
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