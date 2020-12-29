В полиции рассказали детали дела о похищении юриста, по которому Микитасю сообщили о подозрении. Видео

По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 декабря, вскоре после того, как стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием по делу о махинациях во время закупки квартир для Нацгвардии. Четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги главе строительной фирмы. Они обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс., сообщали в полиции.

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что Микитась тогда согласился "сдать всех фигурантов" и дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.