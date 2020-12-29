Зеленский уволил главу Черкасской ОГА и назначил временного руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергейчука и назначил временно исполняющим обязанности главы Виктора Гусака.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергейчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом размещен на сайте главы государства.

Чиновник уволен "в связи с поданным им заявлением".

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА Виктора Гусака.

28 октября Кабинет Министров Украины утвердил Гусака на должности заместителя главы Черкасской ОГА.

В декларации Гусака, которую он подал 20 декабря перед увольнением с должности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Черкасской области, указано, что он владеет домом площадью 134,8 м², двумя квартирами – 42 м² и 46 м² – и тремя земельными участками в Геронимовке – 1250 м², 521 м² и 679 м² – в Елизаветовке Черкасской области.