Глава Черкасской ОГА Сергейчук: Каждая черкасская семья ежегодно переплачивает за тепло и горячую воду по 4 тыс. грн

Тарифы на тепло и горячую воду можно снизить на 20–25%, заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук.

В Черкассах можно снизить тарифы на тепло и горячую воду, заявил в своем Telegram председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергейчук.

"Завышенные тарифы на теплоснабжение и горячую воду – один из тех вопросов, которые больше всего волнуют жителей Черкасс. Поднял этот вопрос во время координационного совещания Черкасской ОГА. Уверен, что тарифы можно снизить на 20–25%. Однако теплопоставщики говорят лишь о необходимости дальнейшего повышения цен. Без обоснования", – подчеркнул он.

Глава области сообщил, что инициирует комплексный аудит всех теплоснабжающих предприятий области.

"Население Черкасс затягивает пояса, экономит, чтобы рассчитаться за тепло и горячую воду. А те, кто создали им такие условия, купаются в роскоши. Речь прежде всего о Черкасской ТЭЦ. Недавно мы направили запрос в ЗАО "Черкасское химволокно", в чьей аренде находится Черкасская ТЭЦ. Также в 25 пунктах мы изложили аргументы о необходимости уменьшения тарифа до экономически обоснованного уровня", – заявил Сергейчук.

Он отметил, что видит два пути решения проблемы.

"Владельцы ТЭЦ кардинально и немедленно должны изменить политику хозяйствования. Или территориальная община Черкасс поставит вопрос о переводе Черкасской ТЭЦ в коммунальную собственность. Это законное право общества! Ждем официальный письменный ответ и предложения от теплоснабжающих предприятий области об уменьшении тарифов. Население должно получать справедливую цену!"