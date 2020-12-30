"Причины расставания более чем закономерны". В Офисе президента сказали, почему Зеленский уволили Кривоноса

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за того, что тот "не работал в команде" и "делал громкие политические заявления". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По его словам, Кривонос в СНБО "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде".

"Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций нацбезопасности. Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Это точно не о государстве и не о ключевом экспертном органе нацбезопасности. Причины расставания более чем закономерны", – отметил Подоляк.

12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

После победы Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО.

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос высказал мнение, что его увольнение инициировал тогдшний секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет "посмешищем с клоунами". В СНБО заявили, что вывод Кривоноса из ряда комиссий не связан с политикой.

В последнее время замсекретаря СНБО резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу.

После того, как Кривонос раскритиковал слова президента о массовой мобилизации в случае новой агрессии со стороны России, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его необходимо уволить.

29 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО и его направлении в распоряжение Министерства обороны.

Сам Кривонос назвал решение Зеленского "новогодним подарком".