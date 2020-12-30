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ПОЛИТИКА

"Причины расставания более чем закономерны". В Офисе президента сказали, почему Зеленский уволили Кривоноса

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кривонос назвал решение Зеленского "новогодним подарком"
Кривонос назвал решение Зеленского "новогодним подарком"
Фото: Сергій Кривонос / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за того, что тот "не работал в команде" и "делал громкие политические заявления". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По его словам, Кривонос в СНБО "не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде".

"Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций нацбезопасности. Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Это точно не о государстве и не о ключевом экспертном органе нацбезопасности. Причины расставания более чем закономерны", – отметил Подоляк.

12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

После победы Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО. 

29 ноября Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Кривонос высказал мнение, что его увольнение инициировал тогдшний секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет "посмешищем с клоунами". В СНБО заявили, что вывод Кривоноса из ряда комиссий не связан с политикой.

В последнее время замсекретаря СНБО резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу

После того, как Кривонос раскритиковал слова президента о массовой мобилизации в случае новой агрессии со стороны России, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его необходимо уволить

29 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО и его направлении в распоряжение Министерства обороны.

Сам Кривонос назвал решение Зеленского "новогодним подарком".

Теги: СНБО, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, увольнение, Михаил Подоляк
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